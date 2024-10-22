الرياضة - 05:30 - أبرزها الريال ضد دورتموند.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:30 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند فى دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة استقلال طهران ضد النصر فى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ميلان X كلوب بروج - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

موناكو X سرفينا زفيزدا - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X بوروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

باريس سان جيرمان X آيندهوفن - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

يوفنتوس X شتوتجارت - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

آرسنال X شاختار دونيتسك - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

شتورم جراتس X سبورتنج لشبونة - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8

جيرونا X سلوفان براتيسلافا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أستون فيلا X بولونيا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

جوانجو إف سي X جوهور تاكزيم - الساعة 1 ظهرا على قناة beIN SPORTS 3 AFC

شنجهاي X سنترل مارينرز - الساعة 1 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC

بوريرام يونايتد X بوهانج ستيلرز - الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

شاندونج تايشان X يوكوهاما مارينوس - الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS 2 AFC

الغرافة X الوصل - الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

استقلال طهران X النصر - الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS 1 AFC

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

أتليتيكو مينيرو X ريفر بليت - الساعة 3:30 صباحا

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للكرة الشاطئية والقنوات الناقلة

تنزانيا X غانا - الساعة 12 ظهرا على قناة on time sport 1

مالاوي X موريتانيا - الساعة 1:30 ظهرا على قناة on time sport 1

المغرب X مصر - الساعة 3 عصرا على قناة on time sport 1

موزمبيق X السنغال - الساعة 4:30 عصرا على قناة on time sport 1