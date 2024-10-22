مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات ضرب نار بدوري أبطال أوروبا وآسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:13 صباحاً - تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال أوروبا

ميلان مع كلوب بروج 7.45 مساء - beIN Sports HD 2.

موناكو مع سيرفينا زفيزدا 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

ريال مدريد مع دورتموند 10 مساء - beIN Sports HD 1.

باريس سان جيرمان مع أيندهوفن 10 مساء - beIN Sports HD 3.

يوفنتوس مع شتوتجارت 10 مساء - beIN Sports HD 4.

آرسنال مع شاختار 10 مساء - beIN Sports HD 2.

أستون فيلا مع بولونيا 10 مساء - beIN Sports HD 5

شتورم جراتس مع سبورتنج لشبونة 10 مساء - beIN Sports HD 8

جيرونا مع سلوفان براتيسلافا 10 مساء - beIN Sports HD 6

دوري أبطال آسيا للنخبة

استقلال طهران مع النصر السعودي 7 مساء- beIN Sports AFC 1 HD.

الغرافة القطري مع الوصل الإماراتي 7 مساء - beIN Sports AFC HD.

جوانجو إف سي مع جوهور تاكزيم – الساعة 1 ظهرًا على قناة beIN SPORTS 3 AFC

شنغهاي مع سنترل مارينرز – الساعة 1 ظهرًا على قناة beIN SPORTS AFC

بوريرام يونايتد مع بوهانج ستيلرز – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

شاندونج تايشان مع يوكوهاما مارينوس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS 2 AFC

الشارقة الإماراتي مع سباهان أصفهان الإيراني - 05:00 مساء - beIN Sports AFC HD.

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