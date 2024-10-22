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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات ضرب نار بدوري أبطال أوروبا وآسيا - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات ضرب نار بدوري أبطال أوروبا وآسيا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات ضرب نار بدوري أبطال أوروبا وآسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:13 صباحاً - تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال أوروبا 

ميلان مع كلوب بروج 7.45 مساء - beIN Sports HD 2.

موناكو مع سيرفينا زفيزدا 7.45 مساء - beIN Sports HD 3    

ريال مدريد مع دورتموند 10 مساء - beIN Sports HD 1. 

باريس سان جيرمان مع أيندهوفن 10 مساء - beIN Sports HD 3.

يوفنتوس مع شتوتجارت 10 مساء - beIN Sports HD 4. 

آرسنال مع شاختار 10 مساء - beIN Sports HD 2. 

أستون فيلا مع بولونيا 10 مساء - beIN Sports HD 5  

شتورم جراتس مع سبورتنج لشبونة 10 مساء - beIN Sports HD 8 

جيرونا مع سلوفان براتيسلافا 10 مساء -  beIN Sports HD 6  

 

دوري أبطال آسيا للنخبة 

استقلال طهران مع النصر السعودي 7 مساء- beIN Sports AFC 1 HD. 

الغرافة القطري مع الوصل الإماراتي 7 مساء - beIN Sports AFC HD. 

جوانجو إف سي مع جوهور تاكزيم – الساعة 1 ظهرًا على قناة beIN SPORTS 3 AFC  

شنغهاي مع سنترل مارينرز – الساعة 1 ظهرًا على قناة beIN SPORTS  AFC      

بوريرام يونايتد مع بوهانج ستيلرز – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS 1 AFC      

شاندونج تايشان مع  يوكوهاما مارينوس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS 2 AFC    

الشارقة الإماراتي مع سباهان أصفهان الإيراني - 05:00 مساء - beIN Sports AFC HD.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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