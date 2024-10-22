دوري أبطال آسيا، رياض محرز ينافس سالم الدوسري وسفيان رحيمي في قائمة مميزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:08 صباحاً - تمكن الدولي الجزائري رياض محرز، نجم أهلي جدة السعودي، من مزاحمة عددًا من نجوم دوري أبطال آسيا للنخبة لهذا الموسم في قائمة استثنائية.

رياض محرز واصل تألقه وصنع هدفًا في فوز الأهلي على الريان القطري بنتيجة 2-1 مساء أمس الإثنين ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول بالبطولة القارية.

ولعب النجم الجزائري محرز كرة عرضية متقنة، حولها فراس البريكان إلى هدف ثانٍ في شباك الريان، بعد أن تكفل جابري فيجا بتسجيل أول الأهداف.

وهذه هي التمريرة الحاسمة الثالثة للجزائري رياض محرز في البطولة الآسيوية، بخلاف هدف أحرزه بنفسه.

وبالتالي رفع النجم الجزائري رصيده من المساهمات التهديفية إلى الرقم 4 ليكون أكثر لاعبي فرق الغرب بالبطولة مساهمة، بالتساوي مع 3 نجوم آخرين.

محرز يتساوى مع سالم الدوسري وسفيان رحيمي

وساهم في 4 أهداف أيضًا حتى الآن كل من: سالم الدوسري، وجواو كانسيلو نجمي الهلال السعودي، وسفيان رحيمي، هدّاف العين الإماراتي.

وسجل كل من الدوسري ورحيمي 4 أهداف ولم يقدم أي منهما تمريرات حاسمة، بينما صنع كانسيلو 3 أهداف، وسجل هدفًا واحدًا.

وكانت مباراة العين والهلال التي أقيمت قبل ساعتين من انطلاق مباراة الريان والأهلي شهدت تألق الدوسري ورحيمي حيث سجل كل منهما 3 أهداف "هاتريك"، فيما انتهت القمة بفوز ماراثوني للأزرق 5-4.



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