أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

صادرات الغزل والمنسوجات تحقق مليار و124 مليون دولار خلال عام 2023 - أخبار كلمتك

صادرات الغزل والمنسوجات تحقق مليار و124 مليون دولار خلال عام 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

بعد ليفربول وآرسنال، ناد إنجليزي من العيار الثقيل يدخل سباق التعاقد مع عمر مرموش - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد ليفربول وآرسنال، ناد إنجليزي من العيار الثقيل يدخل سباق التعاقد مع عمر مرموش - أخبار كلمتك

بعد ليفربول وآرسنال، ناد إنجليزي من العيار الثقيل يدخل سباق التعاقد مع عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:17 صباحاً - كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن انضمام منافس جديد لناديي ليفربول وآرسنال في سباق ضم عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، في الصيف المقبل.

وجذب عمر مرموش أنظار عمالقة البريميرليج، بفضل تألقه اللافت مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، وتصدره قائمة هدافي البوندسليجا، برصيد 9 أهداف.

 

تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع عمر مرموش 

وارتبط اسم مرموش بقوة بالانتقال لصفوف ليفربول أو آرسنال، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب شبكة "teamtalk" الإنجليزية، فإن تشيلسي يهدد ليفربول وآرسنال في صفقة عمر مرموش.

وأضاف التقرير أن تشيلسي يسعى لإضافة المزيد من العمق الهجومي للفريق.

وأكد التقرير، أن مرموش يتواجد على رادار تشيلسي، وهناك مناقشات لبحث حسم الصفقة عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير، إلى أن تشيلسي يعتبر أكثر الأندية اهتمامًا بضم عمر مرموش، ويأتي بعده ليفربول وآرسنال.

ويمتد عقد عمر مرموش مع فرانكفورت، حتى صيف 2027، ولا يحتوي على شرط جزائي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق