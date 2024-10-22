بعد ليفربول وآرسنال، ناد إنجليزي من العيار الثقيل يدخل سباق التعاقد مع عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:17 صباحاً - كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن انضمام منافس جديد لناديي ليفربول وآرسنال في سباق ضم عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، في الصيف المقبل.

وجذب عمر مرموش أنظار عمالقة البريميرليج، بفضل تألقه اللافت مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، وتصدره قائمة هدافي البوندسليجا، برصيد 9 أهداف.

تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع عمر مرموش

وارتبط اسم مرموش بقوة بالانتقال لصفوف ليفربول أو آرسنال، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب شبكة "teamtalk" الإنجليزية، فإن تشيلسي يهدد ليفربول وآرسنال في صفقة عمر مرموش.

وأضاف التقرير أن تشيلسي يسعى لإضافة المزيد من العمق الهجومي للفريق.

وأكد التقرير، أن مرموش يتواجد على رادار تشيلسي، وهناك مناقشات لبحث حسم الصفقة عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير، إلى أن تشيلسي يعتبر أكثر الأندية اهتمامًا بضم عمر مرموش، ويأتي بعده ليفربول وآرسنال.

ويمتد عقد عمر مرموش مع فرانكفورت، حتى صيف 2027، ولا يحتوي على شرط جزائي.

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