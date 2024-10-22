موقف كمال عبد الواحد من المشاركة بنهائي السوبر، والده يكشف حالته الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:01 صباحاً - أكد كمال عبد الواحد، والد عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، أن إصابة نجله مطمئنة، وقد يلحق بنهائي السوبر المصري، يوم الخميس المقبل، أمام الزمالك.

تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد

وقال كمال عبد الواحد في مداخلة هاتفية عبر برنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc ويقدمه الإعلامي محمد شبانة: "عمر كمال شعر بالإصابة بعدما اصطدمت تسديدة فخري لاكاي به".

وتابع: "عمر قال لي إنه شعر بأن العضلة تحركت من مكانها وبمرور الوقت لم يستطع استكمال المباراة".

وواصل: "لكن الإصابة مطمئنة بشكل عام، ووارد أن يلحق بنهائي السوبر يوم الخميس".

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