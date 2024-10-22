عمرو أديب: الأهلي عاقب كهربا على غلطته وغرمه ومهددش بالانسحاب بعد خطأ لاعبيه زي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:08 صباحاً - عقد الإعلامي عمرو أديب، مقارنة بين موقف النادي الأهلي في عقاب نجم الفريق الأحمر محمود عبد المنعم كهربا، وموقف رئيس نادي الزمالك حسين لبيب في التهديد بالانسحاب من بطولة السوبر المصري بعد اعتداء لاعبيه على رجل الأمن الإماراتي عقب مباراة بيراميدز.

موقف النادي الأهلي مع كهربا وتهديد حسين لبيب بالانسحاب

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "شفنا محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عمل إيه مع كهربا غرامة مليون جنيه خصم ورجعه مصر يا كابتن حسين لبيب دي الاخلاق مش أكبر قلعة بتهدد بالانسحاب".

علامات استفهام حول أكبر قلعة رياضية في مصر

وأضاف: "ما تقوليش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وفي نفس الوقت ما تعاقبش لعيبتك اللي أخطأت واعتدت على المنظم الإماراتي، لازم يا كابتن حسين لبيب تفصل بين سلوك اللعيبة وماتش الكرة".

رسالة عمرو أديب للاعبي الزمالك

وتابع عمرو أديب: "حتى لو كان المنظم لابس أحمر وبيمارس لعبة معينة وبيغيظك، مش جزء من اللعبة إنك تضربه وتاخد حقك بدراعك".

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