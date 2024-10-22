الرياضة - 12:05 - شبانة: الكرة المصرية تعيش مهازل حاليا بسبب ضعف المسئولين عنها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:05 صباحاً - أبدى الإعلامي محمد شبانة، غضبه الشديد من مهازل كأس السوبر المصري وما يحدث في الإمارات حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين قاموا بالاعتداء على ضابط أمن والتحقيق معهم، وهناك لاعب آخر تم ترحيله إلى مصر بسبب خروجه عن النص.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك مسئول آخر خرج يتحدث في الاعلام عن أن الأهواء تتحكم في المسئولين ويتم الغاء أهداف ومجاملة أندية بعينها، أي ترويج تتحدثون عنه للكرة المصرية وسط هذه المهازل، واتحاد الكرة عاجز عن الإدلاء بأي تصريح وهناك أشخاص تقوم بإهانة الحكام".

وأضاف: "الكرة المصرية تحتاج لأشخاص جديدة قادرة على الخروج من النفق المظلم، ما يحدث حاليا (إحباط شديد)، فكان المفروض أننا نقوم بالترويج لكرة القدم المصرية في الإمارات، لكن منذ الأمس كل الأخبار (خناقات - اعتداءات - انتقادات - ترحيلات - تقليل من الشأن المصري) والكل (زايط) والبقاء للأقوى".

وواصل: "حتى السوشيال ميديا هناك أقاويل غريبة، والبعض يدافع عن اعتداء لاعبي الزمالك على الأمن الإماراتي، والبعض الآخر يلوم محمد رمضان على قرار كهربا، وما فعله مصطفى شلبي لاعب الزمالك ونشر صورة (كلبش) وشكرا على كرم الضيافة، فكيف نرد عليه؟، لم يلوم نفسه على اختراق النظم واللوائح والشكل الذي تسبب فيه مع دونجا وباقي زملائه واظهار الكرة المصرية بشكل سيئ، فكيف يتم استدعاء (النجم) والتحقيق معه واحتجازه، لأنه يرى نفسه نجم ويفعل ما يشاء".

وزاد: "البعض تضايق من ترحيل كهربا ومتعاطف معه، والبعض يلوم على كولر بسبب عدم مشاركته، فكرة الاخلاق لم تعد موجودة، وما الذي أوصل كهربا لذلك، هو عدم تطبيق النظام واللائحة، البعض اعتاد على افتعال المشكلات دون رادع".

وتابع: "جدو خرج أيضا لانتقاد محمود عاشور، بسبب عدم احتساب هدف لبيراميدز، وطعن في ضمير حكم، وماذا حدث، هناك أخطاء عديدة في كل دوريات العالم، وحكام ترتكب العديد من الأخطاء.. ما هذا الأسلوب الذي أصبح موجود في الكرة المصرية، ما يحدث بسبب وجود مسئولين (أجبن من قراءة اللوائح)، وما قاله هاني سعيد ايضا اهانة واضحة للكرة المصرية، بشأن مجاملة بعض الأندية واهانة الحكام وانتقاده، تصريحاته بدون قلق ولا خوف ولا تقدير للكرة المصرية".

وأكمل: "أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا ألمح لوجود لعب في قرعة الدوري، وقال انه كان يعلم بمواجهة الأهلي، الكرة المصرية اصبحت (مخطوفة)، حتى الاتحادات الرياضية تم إحالة بعضهم للنيابة العامة، نحتاج أشخاص ومسئولين يقدرون الكرة المصرية".

وأشار إلى أن بيان الزمالك على لسان أحمد سالم غريب جدا، وعن أي ضغوط يتحدثون في الزمالك، فاللجنة المنظمة اخترعوا (الكارت الذهبي) من أجل وجود الزمالك في البطولة، وكلام شريف إكرامي في تلك القصة عبر حساباته على السوشيال ميديا هو الأفضل عن تلك القضية.