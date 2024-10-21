الرياضة - 11:32 - الأهلي السعودي يهزم الريان القطري في الدوحة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:32 مساءً - فاز الأهلي السعودي على مضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق جابرييل فيجا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 65 سجل فهد الحمد لاعب الأهلي هدف الريان الوحيد في شباك فريقه بالخطأ.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مواطنه الهلال متصدر الترتيب، فيما يتذيل الريان الترتيب بدون رصيد من النقاط.