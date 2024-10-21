الرياضة - 11:32 - إصابات الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:32 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يعاني من العديد من الإصابات قبل نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك مساء الخميس المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أشرف داري خارج نهائي السوبر المصري بسبب إصابته وعدم جاهزيته وعدم زوال الورم عن قدمه حتى الآن وغير جاهز بنسبة 100%".

وأضاف: "خالد عبد الفتاح خارج نهائي السوبر بسبب شد في الخلفية ووسام أبو علي يخضع لأشعة بسبب معاناته من الآلام في الضامة".

وأختتم: "عمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق ويحي عطية الله ورامي ربيعة يخضعون لكشف طبي قبل مران الغد لتحديد موقفهم من مباراة القمة".