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الرياضة - 11:32 - إصابات الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:32 - إصابات الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:32 - إصابات الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:32 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يعاني من العديد من الإصابات قبل نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك مساء الخميس المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أشرف داري خارج نهائي السوبر المصري بسبب إصابته وعدم جاهزيته وعدم زوال الورم عن قدمه حتى الآن وغير جاهز بنسبة 100%".

وأضاف: "خالد عبد الفتاح خارج نهائي السوبر بسبب شد في الخلفية ووسام أبو علي يخضع لأشعة بسبب معاناته من الآلام في الضامة".

وأختتم: "عمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق ويحي عطية الله ورامي ربيعة يخضعون لكشف طبي قبل مران الغد لتحديد موقفهم من مباراة القمة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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