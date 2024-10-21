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دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يفوز على الريان القطري 1/2 - أخبار كلمتك

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دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يفوز على الريان القطري 1/2 - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يفوز على الريان القطري 1/2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:18 مساءً - دوري أبطال آسيا، فاز فريق أهلي جدة السعودي على مضيفه الريان القطري بقيادة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل هدف التقدم لفريق الريان القطري اللاعب جابرييل فيجا في الدقيقة 17 من  اللقاء، ثم سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 38، وسجل اللاعب فهد رشيد الحمد هدف تضييق الفارق لصالح الريان في الدقيقة 65

وشهدت الدقيقة 17 الهدف الأول في المباراة لصالح أهلي جدة من تنفيذ مباغت للركلة الركنية من الجهة اليسري من فيجا مقوصة ومخادعة إلى داخل المرمى خدعت حارس مرمى الريان باولو فيكتور وذهبت للمرمى.

وفي الدقيقة 38 تمريرة عرضية من خارج منطقة الجزاء من لاعب الاهلي رياض محرز نحو منطقة الجزاء سددها فراس البريكان بالرأس سكنت يمين مرمى الريان القطري.

وتشهد الدقيقة 65 عرضية من أشرف بن شرقي حاول تشتتيها لاعب الاهلي فهد رشيد ولكن ذهبت بالخطأ فى مرماه.

كثف الريان من ضغطه الهجومي بشراسة وفي الدقيقة 84 إنقاذ خيالى من لاعب الأهلي على مجرشي من على خط المرمى لتسديدة جابرييل بيريرا.

 

تشكيل الريان أمام أهلي جدة

بدأ فريق الريان مباراته أمام أهلي جدة بتشكيل مكون من:

باولو فيكتور، حازم أحمد، جوليان دي سارت، ديفيد جارسيا، عبد العزيز حاتم، محمود تريزيجيه، روجر جيديس، أندريه أمارو، محمد صالح، جوشوا برينت وأشرف بنشرقي.

تشكيل فريق الريان القطري، كلمتك
تشكيل فريق الريان القطري، كلمتك

تشكيل أهلي جدة أمام الريان

أما فريق أهلي جدة فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

عبد الرحمن الصانبي، علي مجرشي، روجر أيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، علي الأسمري، رياض محرز، جابريل فيجا، فراس البركان وإيفان توني.

تشكيل فريق أهلي جدة، كلمتك
تشكيل فريق أهلي جدة، كلمتك

الريان يتذيل جدول الترتيب في المجموعة الثانية، دون رصيد من النقاط، بعد الخسارة في مباراتيه السابقتين، فيما يتواجد أهلي جدة بالمركز الثالث بـ 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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