الرياضة - 11:15 - الغندور: عمر جابر يقود الجبهة اليمنى للزمالك أمام الأهلي وشحاتة يعود للوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن أسهم عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ارتفعت للحاق بمباراة الفارس الأبيض أمام الأهلي فى نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عقد جلسة مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة وأطمئن منه على جاهزية عمر جابر لمباراة الأهلي".

وأختتم:" كما استقر جوميز على إعادة محمد شحاتة لوسط الزمالك بعد تضائل فرص لحاق دونجا بنهائي السوبر المصري لاستمرار برنامجه التأهيلي مع تواجد زياد كمال على مقاعد البدلاء".