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الرياضة - 11:15 - رئيس لجنة الحكام: طاقم تحكيم مصري يدير نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:15 - رئيس لجنة الحكام: طاقم تحكيم مصري يدير نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:15 - رئيس لجنة الحكام: طاقم تحكيم مصري يدير نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - قال محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، إن نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل بين الأهلي والزمالك سيدار بحكام مصريين.

أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" حكام مباراتي السوبر قدموا مستوى جيد جداً وكانت هناك أخطاء ولكنها غير مؤثرة".

وواصل:" محمود عاشور حكم مباراة الفار في لقاء الزمالك وبيراميدز رقم واحد في افريقيا".

تابع:" تقنية الفار في الإمارات الأفضل على مستوى العالم".

كما قال محمد فاروق، إن نادي الزمالك لم يطلب تحكيم أجنبي لمباراة نهائي السوبر المصري.

وأكمل: "لا يوجد قرار رسمي بتعيين أمين عمر حكماً لمباراة نهائي السوبر و4 حكام مرشحين".

وأردف: "لم يتحدث أحد معنا بشأن تعيين حكام أجانب للسوبر المحلي والأهلي لم يعترض على محمد معروف والزمالك لم يعترض على أمين عمر".

وأتم: "عاشور ووائل فرحان مرشحان لتقنية الفيديو فى نهائى السوبر المصري".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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