الرياضة - 11:15 - رئيس لجنة الحكام: طاقم تحكيم مصري يدير نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - قال محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، إن نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل بين الأهلي والزمالك سيدار بحكام مصريين.

أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" حكام مباراتي السوبر قدموا مستوى جيد جداً وكانت هناك أخطاء ولكنها غير مؤثرة".

وواصل:" محمود عاشور حكم مباراة الفار في لقاء الزمالك وبيراميدز رقم واحد في افريقيا".

تابع:" تقنية الفار في الإمارات الأفضل على مستوى العالم".

كما قال محمد فاروق، إن نادي الزمالك لم يطلب تحكيم أجنبي لمباراة نهائي السوبر المصري.

وأكمل: "لا يوجد قرار رسمي بتعيين أمين عمر حكماً لمباراة نهائي السوبر و4 حكام مرشحين".

وأردف: "لم يتحدث أحد معنا بشأن تعيين حكام أجانب للسوبر المحلي والأهلي لم يعترض على محمد معروف والزمالك لم يعترض على أمين عمر".

وأتم: "عاشور ووائل فرحان مرشحان لتقنية الفيديو فى نهائى السوبر المصري".