الرياضة - 10:58 - كواليس تطور أزمة دونجا وشلبي في الإمارات وتهديد الزمالك بالانسحاب «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:58 مساءً - علم "الأسبوع" من مصادره الخاصة داخل نادي الزمالك أسباب تطور أزمة نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، مما أدى إلى دراسة مجلس إدارة القلعة البيضاء الانسحاب من كأس السوبر.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الأسبوع"، أن سبب تطور أزمة دونجا وشلبي هو الاعتداء على ضابط شرطة إماراتي خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف: "اللاعبان خضعا للتحقيق اليوم، واعتذرا عن ما بدر منهما وأكدا أنه بسبب ضغط المباراة، وأنهما لم يقصدا أي إهانة للشرطة، وأن الأمر لا يتعدى نرفزة لعدة دقائق داخل الملعب تطورت لمشادة بين الطرفين"،

وواصل: "مجلس إدارة الزمالك بالإضافة إلى دونجا وشلبي قدما الاعتذار أكثر من مرة وقدموا الكثير من الحلول لحل الأزمة إلا إنها قوبلت جميعًا بالرفض من الجانب الإماراتي الذي يصر على تطبيق القانون بعد الاعتداء على ضابط شرطة إماراتي".

وأكمل: "مجلس الزمالك يسعى منذ صباح اليوم لحل الأزمة إلا أن الرفض المستمر من الجانب الإماراتي، دفع المجلس لدراسة الانسحاب من بطولة كأس السوبر، وعدم خوض المباراة النهائية أمام الأهلي".

وكانت الثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الزمالك قد خضعا للتحقيق أمام الأمن الإماراتي، اليوم الإثنين، بسبب أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر، ودخولهما في اشتباك مع عناصر من الأمن داخل ملعب آل نهيان.

وترفض الشرطة الإماراتية الإفراج عن الثنائي بعد خضوعهما للتحقيق، وقررت احتجاز دونجا وشلبي بسبب الشكوى المقدمة ضدهما، وهناك محاولات لإنهاء الأزمة منذ عدة ساعات إلا أنها لم تنجح حتى الآن.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.