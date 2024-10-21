وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 10:26 - عاجل.. الزمالك يدرس الانسحاب من كأس السوبر بسبب أزمة دونجا وشلبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:26 - عاجل.. الزمالك يدرس الانسحاب من كأس السوبر بسبب أزمة دونجا وشلبي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:26 - عاجل.. الزمالك يدرس الانسحاب من كأس السوبر بسبب أزمة دونجا وشلبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:26 مساءً - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يدرس الانسحاب من مسابقة كأس السوبر المصري المقامة حاليًا في الإمارات.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اجتماع عاجل الآن بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و د.حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة لبحث الإعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في اقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: "حيث يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة علي عدم التخلي عنهم".

وكانت الثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الزمالك قد خضعا للتحقيق أمام الأمن الإماراتي، اليوم الإثنين، بسبب أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر، ودخولهما في اشتباك مع عناصر من الأمن داخل ملعب آل نهيان.

وترفض الشرطة الإماراتية الإفراج عن الثنائي بعد خضوعهما للتحقيق، وقررت احتجاز دونجا وشلبي بسبب الشكوى المقدمة ضدهما، وهناك محاولات لإنهاء الأزمة منذ عدة ساعات إلا أنها لم تنجح حتى الآن.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق