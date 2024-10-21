الرياضة - 10:26 - عاجل.. الزمالك يدرس الانسحاب من كأس السوبر بسبب أزمة دونجا وشلبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:26 مساءً - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يدرس الانسحاب من مسابقة كأس السوبر المصري المقامة حاليًا في الإمارات.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اجتماع عاجل الآن بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و د.حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة لبحث الإعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في اقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: "حيث يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة علي عدم التخلي عنهم".

وكانت الثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الزمالك قد خضعا للتحقيق أمام الأمن الإماراتي، اليوم الإثنين، بسبب أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر، ودخولهما في اشتباك مع عناصر من الأمن داخل ملعب آل نهيان.

وترفض الشرطة الإماراتية الإفراج عن الثنائي بعد خضوعهما للتحقيق، وقررت احتجاز دونجا وشلبي بسبب الشكوى المقدمة ضدهما، وهناك محاولات لإنهاء الأزمة منذ عدة ساعات إلا أنها لم تنجح حتى الآن.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.