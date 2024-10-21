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دوري أبطال آسيا، الريان يتأخر بثنائية نظيفة أمام أهلي جدة بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري أبطال آسيا، الريان يتأخر بثنائية نظيفة أمام أهلي جدة بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، الريان يتأخر بثنائية نظيفة أمام أهلي جدة بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:57 مساءً - دوري أبطال آسيا، إنتهى الشوط الأول من مباراة الريان القطري بقيادة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، أمام نظيره أهلي جدة السعودي، بتقدم الأخير بهدفين مقابل لاشيئ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل هدف التقدم لفريق الريان القطري اللاعب جابرييل فيجا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، ثم سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 38. 

تشكيل الريان أمام أهلي جدة

بدأ فريق الريان مباراته أمام أهلي جدة بتشكيل مكون من:

باولو فيكتور، حازم أحمد، جوليان دي سارت، ديفيد جارسيا، عبد العزيز حاتم، محمود تريزيجيه، روجر جيديس، أندريه أمارو، محمد صالح، جوشوا برينت وأشرف بنشرقي.

تشكيل فريق الريان القطري، كلمتك
تشكيل فريق الريان القطري، كلمتك

تشكيل أهلي جدة أمام الريان

أما فريق أهلي جدة فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

عبد الرحمن الصانبي، علي مجرشي، روجر أيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، علي الأسمري، رياض محرز، جابريل فيجا، فراس البركان وإيفان توني.

تشكيل فريق أهلي جدة، كلمتك
تشكيل فريق أهلي جدة، كلمتك

الريان يتذيل جدول الترتيب في المجموعة الثانية، دون رصيد من النقاط، بعد الخسارة في مباراتيه السابقتين، فيما يتواجد أهلي جدة بالمركز الثالث بـ 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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