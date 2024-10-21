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فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:45 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النادي الأهلي و العين الإماراتي، في مباراة الجولة الثانية من مباريات كأس القارات للأندية "FIFA" كأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال للأندية

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى التاسعة مساء الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة الدولى.

ويشارك العين في كأس القارات بعدما تُوج بطلا لبطولة دوري أبطال آسيا 2024، على حساب إف سي مارينوس الياباني، حيث واجه أوكلاند باعتباره بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ثلاث مرات متتالية.

ويواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويشار إلى أنه بدءًا من ديربي الأمريكيتين، تقام المباريات الثلاث الأخيرة في قطر بين 11 و18 ديسمبر المقبل.

وستُجرى المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم قطر 2022 وستقام البطولة السنوية للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنظام جديد تتخلله منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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