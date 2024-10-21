الرياضة - 09:37 - مباراة الـ9 أهداف.. الهلال يحقق فوزًا مجنونًا أمام العين في أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - العين ضد الهلال.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا دراميًا على حساب العين الإماراتي بنتيجة (5-4)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2024-2025.

أهداف مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم

- وافتتح رينان لودي مهرجان الأهداف لصالح فريق الهلال، وذلك في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول، ليضع الزعيم في المقدمة.

- ونجح النجم المغربي سفيان رحيمي في تعديل النتيجة سريعًا لأصحاب الأرض فريق العين الإماراتي وذلك في الدقيقة 39 من زمن شوط اللقاء الأول.

- قبل أن يعود سيرجي سافيتش ويضاعف النتيجة لصالح الهلال، بهدف ثاني في الدقيقة 45 من زمن شوط المباراة الأول.

- ثم عاد سالم الدوسري سريعًا ونجح في تسجيل ثالث أهداف الهلال أمام العين، ليضع الزعيم في المقدمة بالشوط الأول بثلاثية مقابل هدف.

- وفي الشوط الثاني، بدأ ماتيو سانابريا مسلسل الدارمة، وسجل ثاني أهداف العين في المباراة وذلك عند الدقيقة 63.

- ولكن عاد النجم السعودي سالم الدوسري وسجل رابع أهداف الهلال في المباراة عند الدقيقة 65.

- وبعدها بدقيقتين فقط لا غير، نجح المغربي سفيان رحيمي في تقليص الفارق لصالح العين الإماراتي وسجل ثالث أهداف الفريق لتصبح النتيجة (4-3) لصالح الزعيم السعودي.

- ليعود سالم الدوسري ويوسع الفارق مجددًا ويسجل 5 أهداف الهلال في المباراة ويوقع على «الهاتريك» في الدقيقة 75.

- وفي الدقائق الأخيرة الدارمية، نجح سفيان رحيمي في تسجيل رابع أهداف العين في المباراة و«الهاتريك» هو الآخر، لتنتهي المواجهة المجنونة بنتيجة (5-4) لصالح الهلال السعودي.

تشكيل الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي

في حراسة المرمى: اليامي.

في خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

في خط الوسط: روبن نيفيز - ميلنكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري - ناصر القحطاني - مالكوم.

في خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

وجاء تشكيل العين على النحو التالي

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - بندر الأحبابي.

في خط الوسط: بارك يونج وو - عبد الكريم تراوري - كاكو - ماتياس بالاسيوس - محمد عباس.

في خط الهجوم: سفيان رحيمي.