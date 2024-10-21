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الرياضة - 09:37 - مباراة الـ9 أهداف.. الهلال يحقق فوزًا مجنونًا أمام العين في أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:37 - مباراة الـ9 أهداف.. الهلال يحقق فوزًا مجنونًا أمام العين في أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:37 - مباراة الـ9 أهداف.. الهلال يحقق فوزًا مجنونًا أمام العين في أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - العين ضد الهلال.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا دراميًا على حساب العين الإماراتي بنتيجة (5-4)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2024-2025.

أهداف مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم

- وافتتح رينان لودي مهرجان الأهداف لصالح فريق الهلال، وذلك في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول، ليضع الزعيم في المقدمة.

- ونجح النجم المغربي سفيان رحيمي في تعديل النتيجة سريعًا لأصحاب الأرض فريق العين الإماراتي وذلك في الدقيقة 39 من زمن شوط اللقاء الأول.

- قبل أن يعود سيرجي سافيتش ويضاعف النتيجة لصالح الهلال، بهدف ثاني في الدقيقة 45 من زمن شوط المباراة الأول.

- ثم عاد سالم الدوسري سريعًا ونجح في تسجيل ثالث أهداف الهلال أمام العين، ليضع الزعيم في المقدمة بالشوط الأول بثلاثية مقابل هدف.

- وفي الشوط الثاني، بدأ ماتيو سانابريا مسلسل الدارمة، وسجل ثاني أهداف العين في المباراة وذلك عند الدقيقة 63.

- ولكن عاد النجم السعودي سالم الدوسري وسجل رابع أهداف الهلال في المباراة عند الدقيقة 65.

- وبعدها بدقيقتين فقط لا غير، نجح المغربي سفيان رحيمي في تقليص الفارق لصالح العين الإماراتي وسجل ثالث أهداف الفريق لتصبح النتيجة (4-3) لصالح الزعيم السعودي.

- ليعود سالم الدوسري ويوسع الفارق مجددًا ويسجل 5 أهداف الهلال في المباراة ويوقع على «الهاتريك» في الدقيقة 75.

- وفي الدقائق الأخيرة الدارمية، نجح سفيان رحيمي في تسجيل رابع أهداف العين في المباراة و«الهاتريك» هو الآخر، لتنتهي المواجهة المجنونة بنتيجة (5-4) لصالح الهلال السعودي.

تشكيل الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي

في حراسة المرمى: اليامي.

في خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

في خط الوسط: روبن نيفيز - ميلنكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري - ناصر القحطاني - مالكوم.

في خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

وجاء تشكيل العين على النحو التالي

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - بندر الأحبابي.

في خط الوسط: بارك يونج وو - عبد الكريم تراوري - كاكو - ماتياس بالاسيوس - محمد عباس.

في خط الهجوم: سفيان رحيمي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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