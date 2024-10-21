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الرياضة - 09:37 - السد يهزم برسيبوليس ويصعد لوصافة مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:37 - السد يهزم برسيبوليس ويصعد لوصافة مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:37 - السد يهزم برسيبوليس ويصعد لوصافة مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - صعد السد القطري لصدارة مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة بفضل الفوز على ضيفه برسيبوليس الإيراني بهدف نظيف اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة للبطولة القارية.

ويدين السد بالفضل في هذا الفوز للاعبه الكولومبي ماتيوس أوريبي الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وسجل السد انتصاره الثاني مقابل تعادل وحيد ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني فيما خسر برسيبوليس للمرة الثانية مقابل تعادل وحيد ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز العاشر.

وكان السد حامل لقب الدوري القطري تعادل بهدف لمثله في مواجهته أمام العين الإماراتي بالجولة الأولى ثم فاز بهدفين دون رد على فريق الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية من البطولة.

وخسر برسيبوليس في الجولة الأولى أمام الأهلي السعودي بهدف دون رد، وتعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية مع باختاكور الأوزبكي.

وجرى تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل منهما 12 فريق بمنطقتي الغرب والشرق، علماً أن مباريات مرحلة الدوري ستقام خلال الفترة من 16 سبتمبر 2024 وحتى 19 فبراير 2025، وسيواجه كل فريق 8 أندية منافسين مختلفين داخل منطقته، 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج أرضه.

ويتأهل إلى دور الـ 16 أفضل ثمانية أندية في كل دوري، ومن بعدها تأتي الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارًا من دور الثمانية في السعودية خلال الفترة من 25 أبريل حتى 4 مايو.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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