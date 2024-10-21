الرياضة - 09:37 - موعد مباراة النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - موعد مباراة النصر واستقلال طهران.. يبحث عشاق الكرة العربية والسعودية عن موعد مباراة النصر واستقلال طهران، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2024-2025.

وتقدم كلمتك خلال السطور التالية لقرائها الأعزاء، موعد مباراة النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة النارية والمرتقبة لعشاق الكرة الآسيوية.

النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضيفًا ثقيلًا على استقلال طهران الإيراني، وهو في جعبته 4 نقاط من مباراتين، حيث سقط رفقاء رونالدو في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام الشرطة العراقي، قبل الفوز في الجولة الثانية على ضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يحل فريق استقلال طهران الإيراني ضيفًا على النصر وهو يمتلك 3 نقاط من مباراتين، حيث حقق الفوز في الجولة الأولى على الغرافة القطري بثلاثية نظيفة، قبل أن يسقط أمام السد القطري بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

موعد مباراة النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء غد الثلاثاء، الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة النصر واستقلال طهران، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر واستقلال طهران، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال طهران.