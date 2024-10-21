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الرياضة - 09:37 - طرح تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:37 - طرح تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:37 - طرح تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي، اليوم الإثنين، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية "كأس القارات للأندية، والمقرر إقامتها على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وكتب الحساب الرسمي لشركة تذكرتي: "مباراة النادي الأهلي و نادي العين الإماراتي الآن متاحة للحجز. استعد و احجز تذكرتك لحضور مباراة كأس الإنتركونتيننتال للأندية موسم 2024".

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي، يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانطلقت كأس إنتركونتيننتال يوم 22 سبتمبر بمباراة العين مع أوكلاند سيتي في المرحلة الأولى، وفاز بطل دوري أبطال آسيا بسداسية ليضرب موعدًا مع الأهلي في القاهرة.

وعلى صعيد آخر، يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المقامة حاليًا في الإمارات، وذلك بعد تأهله للنهائي بفوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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