وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة دورتموند - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة دورتموند - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة دورتموند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:23 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، غدا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وظهر الفرنسي أوريلين تشواميني، ضمن قائمة ريال مدريد، على الرغم من التقارير التي أشارت إلى إصابته ومغادرته لمران الفريق اليوم.

وجاء الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإندريك على رأس قائمة ريال مدريد، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة دورتموند 

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - جونزاليس.

خط الدفاع: ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - جولر - مودريتش - سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - مبابي - إندريك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق