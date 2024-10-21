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الرياضة - 09:20 - موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:20 - موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. يبحث عشاق الكرة الأوروبية والعالمية عن موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج» هذا الموسم 2024-2025.

ريال مدريد

وتقدم كلمتك خلال السطور التالية لقرائها الأعزاء، موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة النارية والمرتقبة.

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية والساحرة المستديرة صوب أرضية ملعب «سانتياجو بيرنابيو» والذي يحتضن صدام ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، وذلك في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تلك المواجهة النارية أمام دورتموند وهو يمتلك 3 نقاط من مباراتين خاضها «الميرنجي» في «تشامبيونزليج» حتى الآن، حيث حقق الفوز على شتوتجارت في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجئة في الجولة الثانية أمام ليل بهدف نظيف.

كيليان مبابي نجم ريال مدريد

على الجانب الآخر، يدخل بوروسيا دورتموند تلك المواجهة المرتقبة، وهو يمتلك 6 نقاط من مباراتين، حيث حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه كلوب بروج بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى، قبل أن يمطر شباك سيلتك بالجولة الثانية بنتيجة (7-1).

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مساء غد الثلاثاء، الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج» هذا الموسم 2024-2025.

بوروسيا دورتموند

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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