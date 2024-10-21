الرياضة - 09:20 - نجم ليفربول السابق يراهن على بقاء محمد صلاح مع الريدز لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - أكد جيمي كاراجر نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح سيواصل رحلته مع الريدز، ولن يرحل عن الفريق عقب انتهاء الموسم الحالي.

وقال كاراجر في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "محمد صلاح هو ثالث الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول، وهو الهداف على صعيد اللاعبين الذين مازالوا في الملاعب".

وأضاف نجم ليفربول السابق: "محمد صلاح يحب كسر الأرقام القياسية، وأرى أنه رغبته في تجاوز المزيد من أساطير ليفربول وأن يصبح الهداف التاريخي للنادي، هو أمر سيدفعه للبقاء".

وأكمل كاراجر: "كما سيضع محمد صلاح تجاوز تييري هنري وفرانك لامبارد نصب عينيه"، وذلك في إشارة لسعي النجم المصري للتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل محمد صلاح قائمة أساطير ليفربول بعدما سجل 218 هدفًا خلال 360 مباراة بمختلف البطولات مع الريدز، كما أصبح النجم المصري تاسع أفضل الهدافيين التاريخيين في البريميرليج.