مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - السوبر المصري، شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن هوية طاقم حكام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمحدد لها مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكشف مصدر مسئول بـاتحاد الكرة في تصريحات لكلمتك، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وبعد الاتفاق مع محمد فاروق رئيس لجنة الحكام وإبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة، استقر على الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة النهائية بكأس السوبر المصري بين القطبين.

وجاءت هذه الخطوة من قبل مسئولى اتحاد الكرة لرفع الضغوط عن كاهل الحكام المصريين، خاصة أنهم مقبلون على بداية موسم كروي جديد سينطلق بعد أيام قليلة، ويرغب مسئولو الجبلاية في أن يدخل الحكام الموسم المحلي الجديد دون أي مشاكل أو أزمات.

محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، كلمتك

طاقم تحكيم أجنبي من الدوري السعودي

وعلمت كلمتك أن مسئولي اتحاد الكرة تواصلوا مع مسئولي موسم الرياض في السعودية من أجل توفير طاقم حكام أجنبي، من المشاركين في إدارة مباريات الدوري السعودي (دوري روشن)، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بالإمارات، خاصة أن جميع حكام النخبة في أوروبا مشغولون في إدارة مباريات دوريات بلادهم

ومن المتوقع أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن أسماء طاقم حكام نهائي السوبر المصري خلال الساعات الـ48 المقبلة.

الزمالك لم يطلب حكاما أجانب

وكان اتحاد الكرة المصري أكد في وقت سابق اليوم الإثنين أن نادي الزمالك لم يتقدم بطلب رسمي بتعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، في اللقاء المحدد له مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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