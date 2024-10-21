الرياضة - 08:56 - نيمار يعود للمشاركة مع الهلال السعودي بعد عام من الغياب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:56 مساءً - عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للملاعب مرة أخرى بعد عام من الغياب بسبب الإصابة، وذلك بعد مشاركته مع فريق الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، اليوم الإثنين.

وشارك نيمار في الدقيقة 77 من مباراة الهلال ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، ليسجل ظهوره الأول مع الزعيم هذا الموسم بعد ابتعاده عن الملاعب عقب إصابته بالرباط الصليبي.

وأصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل ضد منتخب أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026، وخضع لعملية جراحية ناجحة وبدأ منذ أشهر عملية التأهيل.