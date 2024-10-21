جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:46 مساءً - دوري المحترفين، اختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا بفوز فريق أسوان على الترسانة بهدف.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثالثة

1- المقاولون العرب 7 نقاط

2- وادي دجلة 7 نقاط

3- أسوان 7 نقاط

4- القناة 6 نقاط

5- المصرية للاتصالات 5 نقاط

6- لافيينا 5 نقاط

7- بروكسي 5 نقاط

8- السكة الحديد مودرن 5 نقاط

9- أبو قير للاسمدة 4 نقاط

10- سبورتنج 4 نقاط

11- كهرباء الإسماعيلية 4 نقاط

12- ديروط 4 نقاط

13- الترسانة 4 نقاط

14- بلدية المحلة 3 نقاط

15- منتخب السويس 3 نقاط

16- بترول أسيوط نقطتين

17- راية نقطتين

18- طنطا نقطة

19- الداخلية بدون نقاط

20- المنصورة بدون نقاط

وأقيمت اليوم 5 مباريات في الجولة الثالثة من دوري المحترفين وهم لافيينا ضد طنطا، المقاولون العرب أمام سبورتنج، بروكسي مع بترول أسيوط، القناة ضد ديروط، والترسانة أمام أسوان.

نتائج مباريات اليوم في الجولة الثالثة بدوري المحترفين

لافيينا ضد طنطا 1-1

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2-2

القناة ضد ديروط 1-0

الترسانة ضد أسوان 0-1

وأُقيمت مساء أمس الأحد 5 مباريات في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة، الداخلية أمام السويس، أبو قير للأسمدة مع وادي دجلة، المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة والسكة الحديد مودرن أمام راية.

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 2-0

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.