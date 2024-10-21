وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 08:23 - الزمالك يتدرب في صالة الجيمانيزيوم استعدادًا لنهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:23 - الزمالك يتدرب في صالة الجيمانيزيوم استعدادًا لنهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:23 - الزمالك يتدرب في صالة الجيمانيزيوم استعدادًا لنهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بأبو ظبي اليوم الاثنين بعد الفوز على بيراميدز مساء الأمس في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء استعداداً لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق