لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات في الجيم استعدادًا لـ الأهلي في نهائي السوبر المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بأبو ظبي اليوم الاثنين، بعد الفوز على بيراميدز مساء أمس في نصف نهائي كأس السوبر.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر المصري

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي..

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية ويتأهل لنهائي السوبر

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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