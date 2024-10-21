زمالك 2007 يفوز على سموحة بهدف نظيف في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:12 مساءً - الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 07:48 م 10/21/2024 7:48:58 PM

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على سموحة بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية للشباب.

سجل هدف الزمالك، يوسف عمرو.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفا، وإضاعة بعض الفرص المحققة الأخرى.

الجهاز الفني لفريق زمالك 2007

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسئولًا للمهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .