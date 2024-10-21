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زمالك 2007 يفوز على سموحة بهدف نظيف في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

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زمالك 2007 يفوز على سموحة بهدف نظيف في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

زمالك 2007 يفوز على سموحة بهدف نظيف في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:12 مساءً - الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 07:48 م 10/21/2024 7:48:58 PM

زمالك 2007
زمالك 2007

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على سموحة بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية للشباب.

سجل هدف الزمالك، يوسف عمرو.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفا، وإضاعة بعض الفرص المحققة الأخرى.

 

الجهاز الفني لفريق زمالك 2007 

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسئولًا للمهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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