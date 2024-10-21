الرياضة - 07:44 - تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري قبل نهائي الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:44 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية صوب ملعب «محمد بن زايد» في أبو ظبي، والذي يحتضن ديربي الأهلي والزمالك، وذلك في نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024.

الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

بينما حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

وسبق والتقى القطبين العريقين الأهلي والزمالك فى السوبر المصري 8 مرات من قبل، حيث حقق المارد الأحمر الفوز على غريمه التقليدي الأبيض 6 مرات، بينما تلقى هزيمتين فقط.

وجاء تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري على النحو التالي

1- 2003 فاز الأهلي بنتيجة (3-1) بركلات الترجيح.

2- 2008 فاز الأهلي بنتيجة (2-0).

3- 2014 فاز الأهلي بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح.

4- 2015 فاز الأهلي بنتيجة (3-2).

5- 2016 فاز الزمالك بنتيجة (3-1) بركلات الترجيح.

6- 2018 فاز الأهلي بنتيجة (3-2).

7- 2019 فاز الزمالك بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح.

8- 2021 فاز الأهلي بنتيجة (2-0).

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويُعد مساء الخميس المقبل، الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، هو موعد مباراة الأهلي والزمالك، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أن تحتضن أرضية ستاد «محمد بن زايد» تلك المواجهة النارية بين القطبين العريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة، وكذلك قناة MBC MASR 2، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية.