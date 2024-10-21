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الرياضة - 07:44 - أوناي إيمري: أستون فيلا يرغب في حصد الألقاب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:44 - أوناي إيمري: أستون فيلا يرغب في حصد الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:44 - أوناي إيمري: أستون فيلا يرغب في حصد الألقاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:44 مساءً - قال الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، إن التحدي المقبل لفريقه هو التتويج بالألقاب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن أستون فيلا تحول بشكل مختلف منذ تولي إيمري المسؤولية منذ عامين، حيث نقل الفريق من معركة تفادي الهبوط إلى دوري أبطال أوروبا.

وبدأ أستون فيلا الموسم الحالي بشكل جيد، حيث حقق أفضل انطلاقة له بالدوري الإنجليزي منذ عام 1998 كما فاز بأول مباراتين له بدوري الأبطال، ومنها الفوز الكبير على بايرن ميونخ.

ويرغب إيمري، الذي يسعى فريقه لتحقيق فوزه الثالث بدوري أبطال أوروبا حينما يواجه بولونيا الإيطالي غدا الثلاثاء، في أن يعزز لاعبوه مستواهم من خلال الفوز بلقب.

وقال المدرب الإسباني: "لا أريد أن أضيع وقتي هنا، هذه رسالتي، لا يمكنك إضاعة وقتك".

وأضاف: "هدفي هو الحفاظ على المستوى الذي نحن عليه الآن، اللعب في دوري أبطال أوروبا وإضافة الألقاب إلى رصيدنا".

وأوضح: "نريد تحقيق الأهداف وأحدها هو اللعب في دوري الأبطال، الأمر لا يتعلق فقط باللعب في البطولة بسبب بعض الظروف، أرغب في أن نبقى هناك لفترة طويلة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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