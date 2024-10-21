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الرياضة - 07:27 - بعد تعرضه للاختراق.. حساب يوفنتوس يعلن تعاقد النادي مع أردا جولر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:27 - بعد تعرضه للاختراق.. حساب يوفنتوس يعلن تعاقد النادي مع أردا جولر - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:27 - بعد تعرضه للاختراق.. حساب يوفنتوس يعلن تعاقد النادي مع أردا جولر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - تعرض الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي على منصة «إكس» للاختراق حيث نشر تغريدة مضللة عن انتقال النجم التركي أردا جولر مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني إلى النادي.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان صادر اليوم الإثنين، أنه تم اختراق الحساب الرسمي باللغة الإنجليزية، وجار حل المشكلة، داعيًا إلى تجاهل المعلومات الكاذبة المنشورة.

وكان قد تم نشر تغريدة مضللة مفادها "مرحبا بك في يوفنتوس، أردا جولر أصبح نجم كرة القدم الصاعد الآن جزءا من عائلة يوفنتوس"، وأرفق بها صورة للنجم التركي.

يشار إلى أن سوق الانتقالات مغلق منذ أسابيع ولا يمكن إنجاز المفاوضات بين الناديين خلال هذه الفترة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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