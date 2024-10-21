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الرياضة - 07:27 - الأهلي يحسم مصير كهربا بعد نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:27 - الأهلي يحسم مصير كهربا بعد نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:27 - الأهلي يحسم مصير كهربا بعد نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - استقر المكتب التنفيذي بالنادي الأهلي على حسم مصير محمود عبد المنعم كهربا عقب العودة إلى القاهرة، بعد خوض الفريق مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وقال الإعلامي هاني حتحوت: "بإجماع المكتب التنفيذي للأهلي على قرار رمضان.. مصير كهربا يتحدد بعد نهاية مشوار الفريق بالسوبر.. اللاعب اشتبك لفظيا مع كولر ومعاونيه، دفع القائد رامي ربيعة، تجاهل المدير الرياضي".

وأضاف حتحوت: "ثم بكى في حافلة الفريق بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. كانت هناك محاولات من اللاعبين لإقناع إدارة الفريق بإبقائه في المعسكر، لكن الطلب قوبل بالرفض، واستيقظ الجميع على قرار رحيله".

قرر المدير الرياضي بالناي الأهلي محمد رمضان عودة كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المصري المقامة في أبو ظبي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي صباح اليوم الاثنين، أن محمد رمضان قرر أيضا خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان الأهلي تأهل لنهائي كأس السوبر المصري عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب محمد بن زايد، وسيضرب الأهلي موعدا ناريا في النهائي مع الزمالك يوم الخميس المقبل بعد تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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