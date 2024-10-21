وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 07:27 - الزمالك يهزم المقاولون العرب في دوري السيدات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:27 - الزمالك يهزم المقاولون العرب في دوري السيدات - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:27 - الزمالك يهزم المقاولون العرب في دوري السيدات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك كل من، أليس أوياه أوجيبي، وحارسة مرمى المقاولون بالخطأ في مرماها.

قدمت لاعبات الزمالك مباراة رائعة منذ الدقائق الأولى، وصنع الفريق أكثر من فرصة محققة أمام مرمى أصحاب الأرض، ونجحت أليس أوياه أوجيبي في تسجيل الهدف الأول للأبيض، وقبل أن تسجل زميلتها ياتوندي أتنوكي فاچوبي الهدف الثاني، كما أهدرت اللاعبات أكثر من فرصة محققة أمام مرمى المقاولون العرب.

ويقود فريق الزمالك كل من، عادل حسين مديراً فنياً، محمود خميس مدرباً عاماً، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، ياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، شيرين محمد مديراً إدارياً، سيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً..

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق