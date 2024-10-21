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الرياضة - 07:27 - جوميز يحاضر لاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:27 - جوميز يحاضر لاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:27 - جوميز يحاضر لاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم الاثنين في مقر فندق الإقامة بأبوظبي.

وتحدث المدير الفني عن بعض الجوانب الفنية في مباراة بيراميدز التي أقيمت بالأمس في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وتطرق جوزيه جوميز للحديث عن بعض الجوانب الخاصة بمباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام النادي الأهلي.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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