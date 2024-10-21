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الرياضة - 07:05 - الأهلي يكتسح المعادي واليخت برباعية في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:05 - الأهلي يكتسح المعادي واليخت برباعية في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:05 - الأهلي يكتسح المعادي واليخت برباعية في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - حقق فريق الأهلي لسيدات كرة القدم فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق المعادي واليخت برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة بدوري الكرة النسائية.

جاءت جميع أهداف الأهلي خلال الشوط الأول عن طريق المحترفة النيجيرية تشاريتى روبن "الهدف الأول والرابع" وحبيبة عمر "الهدف الثاني والثالث".

ويواصل الأهلي سلسلة انتصاراته بالمسابقة حيث فاز في جميع المواجهات السابقة على الزمالك 2-1 ووادي دجلة بهدف نظيف ومودرن سبورت بنفس النتيجة.. فيما خسر فريق المعادي أمام مسار 0-8 وفاز على بالم هيلز 2-1 وخسر أمام الطيران 2-5.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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