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الرياضة - 07:05 - الزمالك يعبر المقاولون العرب في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:05 - الزمالك يعبر المقاولون العرب في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:05 - الزمالك يعبر المقاولون العرب في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - حقق الزمالك فوزا ثمينا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الرابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للسيدات.

وافتتحت أليس التسجيل لصالح الزمالك خلال الشوط الأول من المباراة، قبل أن تضاعف سليمزي من النتيجة لصالح الزمالك خلال الشوط الأول من اللقاء، وأحرزت نورا محمد هدف تقليص الفارق للمقاولون العرب خلال الشوط الثاني من المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وارتفع رصيد سيدات الزمالك إلى 9 نقاط بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز بيراميدز على إنبي بهدفين نظيفين، والبنك الأهلي على الجونة بخماسية نظيفة، ومسار على دلفي بهدفين نظيفين، وبالم هيلز أمام الاتحاد السكندري 3ـ2، وزد على مودرن سبورت بهدف نظيف، وتعادل الطيران مع اتحاد بسيون من دون أهداف.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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