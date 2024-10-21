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غزل المحلة 2007 يفوز علي الأهلي بركلات الترجيح بدوري الجمهورية (صور) - أخبار كلمتك

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غزل المحلة 2007 يفوز علي الأهلي بركلات الترجيح بدوري الجمهورية (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة 2007 يفوز علي الأهلي بركلات الترجيح بدوري الجمهورية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:04 مساءً - فار فريق غزل المحلة مواليد 2007 علي  النادي الأهلي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الجمهورية. 

وافتتح أحمد الشيخ التسجيل لصالح الأهلي في الشوط الأول، ثم أحرز يوسف كساب هدف التعادل لـ غزل المحلة خلال أحداث الشوط الثاني لتتجه المباراة لركلات الترجيح بفوز  زعيم الفلاحين بالمباراة بنتيجة 5-4. 

 

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ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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