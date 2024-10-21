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التشكيل الرسمي لمباراة العين ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة العين ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة العين ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:46 مساءً - دوري أبطال أسيا، أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة العين الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت القاهرة.

 

تشكيل الهلال أمام العين الإماراتي

حراسة المرمى: اليامي

خط الدفاع: جواو كانسيلو- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز- ناصر الدوسري- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ألكسندر ميتروفيتش- سالم الدوسري

فريق الهلال السعودي، كلمتك

تشكيل العين أما الهلال السعودي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي.

خط الوسط: بارك يونج وو، عبد الكريم تراوري، ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: ماتيو سانابريا، كاكو، سفيان رحيمي.

مباراة العين أمام الهلال السعودي 

يسعى الهلال السعودي "المتصدر" إلى مواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفًا اليوم على نادي العين الإماراتي "حامل اللقب" على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) من دوري أبطال أسيا للنخبة 2024-2025.

وكان العين أقصى الهلال في نصف نهائي النسخة الماضية (4-2 ذهابًا و1-2 إيابًا) في طريقه للفوز باللقب الثاني في تاريخه على حساب يوكوهوما مارينوس الياباني.
 

ولم تكن بداية الفريق الإماراتي في النسخة الجديدة من المسابقة القارية ناجحة، حيث استهل حملة الدفاع عن اللقب بتعادله مع ضيفه السد القطري 1-1 ثم خسارته أمام الغرافة القطري 2-4 في الدوحة، ليحتل المركز العاشر برصيد نقطة في مجموعة الغرب الموحدة بحسب النظام الجديد.
 

وفي المقابل يتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعدما فاز على الريان القطري 3-1 خارج ملعبه، وعلى الشرطة العراقي بخماسية نظيفة في الرياض.

والتقى الفريقان قاريًا في 15 مباراة, فاز الهلال في 7 مباريات, مقابل 6 انتصارات للعين, فيما كان التعادل حاضرًا في مواجهتين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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