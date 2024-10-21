أكرم عفيف يقود السد القطري أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:46 مساءً - أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لنادي السد القطري تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه برسبوليس الإيراني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل السد القطري أمام برسبوليس الإيراني

ويحتل نادي السد القطري المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الغرب ببطولة دوري ابطال آسيا للنخبة برصيد 4 نقاط بعد خوضه مباراتين في البطولة، بينما يتواجد نادي برسبوليس فى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة.

نظام دوري أبطال آسيا للنخبة

حسب نظام البطولة، فقد تم توزيع الأندية الـ24 المشاركة إلى منافستي دوري منفصلتين، يضم كل دوري 12 فريقا موزعين بين منطقتي الشرق والغرب، على أن يخوض كل فريق في كل دوري ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى فى كل دوري إلى دور الثمانية الذي يلعب خلال شهر مارس 2025 وبنظام موجه، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، لتبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي.

وتقام الأدوار النهائية من البطولة ربع ونصف النهائي بنظام التجمع في السعودية خلال الفترة من 25 أبريل حتى المباراة النهائية التي تقام يوم 4 مايو 2025.

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