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فوز الأهلي والزمالك، نتائج مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

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فوز الأهلي والزمالك، نتائج مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

فوز الأهلي والزمالك، نتائج مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:46 مساءً - أسدل الستار، اليوم الإثنين، عن مباريات  الجولة الرابعة من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25 بفوز النادي الأهلي  علي نظيره اليخت والمعادي وانتصار الزمالك أمام المقاولون العرب. 

 

نتائج مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية

المقاولون العرب ضد الزمالك 1-2  

 بيراميدز ضد إنبي 2-0   

البنك الأهلي ضد الجونة 5-0 

 بالم هيلز ضد الاتحاد السكندري 4-2

الطيران ضد اتحاد بسيون 1-0 

الأهلي ضد  المعادي واليخت 4-0 

 فريق زد ضد مودرن سبورت 2-1 

 مسار ضد دلفي 2-0، احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.  

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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