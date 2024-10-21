الرياضة - 06:30 - أجواء مشتعلة في معسكري الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر «التفاصيل كاملة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:30 مساءً - اشتعلت الأجواء داخل معسكري الأهلي والزمالك قبل مباراة نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم، والتي ستقام يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق، بينما صعد الأهلي بعبوره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

غرامة مالية تنقذ ثلاثي الزمالك في الإمارات

والبداية كانت في معسكر الزمالك، وذلك بعد الأزمة التي تسبب فيها الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ومحمد صبحي عقب مباراة بيراميدز في نصف النهائي، والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح.

ودخل الثلاثي في مشادة تطورت للاشتباك بالأيدي مع بعض منظمي المباراة المتواجدين خلف مقاعد الزمالك، ورغم احتواء الموقف داخل الملعب إلى أنه لم ينته عن ذلك، بعد التقدم بشكوى رسمية من جانب المنظمين للأمن الإماراتي.

وخضع ثلاثي الزمالك نبيل عماد

ترحيل كهربا واستقرار إدارة الأهلي على بيعه

ومصطفى شلبي ومحمد صبحي للتحقيق من جانب السلطات الإماراتية، اليوم، وتم إنهاء الأزمة بعد تغريمهم ماليًا مبلغ وقدره 600 ألف درهم إماراتي "ما يقرب من 9 مليون جنيه مصري".

وفي معسكر الأهلي، تصدر محمود عبد المنعم كهربا المشهد رغم عدم مشاركته في مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف وتأهله للمباراة النهائية.

وأصدر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي قرارًا عاجلًا بترحيل كهربا إلى مصر وعدم استمراره داخل معسكر الفريق بالإمارات، بعد الأزمة التي افتعلها اللاعب عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

ووفقًا لما كشفته مصادر بالأهلي، فإن كهربا كان في حالة غضب شديد عقب مباراة نصف نهائي كأس السوبر، ودخل في مناقشة حادة مع مارسيل كولر المدير الفني بسبب عدم مشاركته.

وأكدت المصادر، أن اللاعب أصبح على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء بعد طلب كولر مجددًا رحيله عن الفريق، والأقرب عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.