الرياضة - 06:14 - مشاهدة مباراة العين والهلال بث مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - بث مباشر مباراة العين والهلال اليوم الإثنين الموافق 21 من أكتوبر 2024، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة.

مشاهدة مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا بث مباشر

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في تحقيق الفوز لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاستمرار في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة.

وعلى الوجه الآخر يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي للفوز متسلحاً بعامل الأرض والجمهور، وسيحاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق، تساعده في تحسين وضعه في جدول الترتيب، والدخول إلى مراكز التأهل.

بث مباشر مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي اليوم الإثنين الموافق 21 من أكتوبر 2024، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الثامنة بتوقيت الإمارات.