الرياضة - 05:55 - وزير الشباب والرياضة ينعي شحتة الإسكندراني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة شحتة الإسكندراني نجم منتخب مصر والإتحاد السكندري الأسبق بعد صراع مع المرض.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان اليوم الإثنين، أن الوزير تقدم بخالص العزاء لأسرة كرة القدم المصرية في وفاة الكابتن شحتة الإسكندراني سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، وفاة نجمه السابق شحتة الإسكندراني، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نادي الاتحاد السكندري يُنعي الكابتن شحتة الإسكندرانى نجم الجيل الذهبي لزعيم الثغر ومنتخب مصر الأسبق».

وأضاف: وداعـاً كابتن شحته الاسكندرانى "ملــــك النــص".

واختتم زعيم الثغر: «صلاة الجنازه غداً الثلاثاء 22 _10_2024 بجامع المواساة بعد صلاة الظهر والعزاء ليلاً بدار المناسبات بالمنارة».