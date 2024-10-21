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الرياضة - 05:55 - الإسماعيلى يواجه اتحاد الدوحة غدًا في ثاني ودياته بمعسكر قطر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:55 - الإسماعيلى يواجه اتحاد الدوحة غدًا في ثاني ودياته بمعسكر قطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:55 - الإسماعيلى يواجه اتحاد الدوحة غدًا في ثاني ودياته بمعسكر قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي نظيره اتحاد الدوحة القطرى غدا الثلاثاء في ثاني وديات الفريق بالمعسكر المقام حاليا بدولة قطر.

ويخوض الإسماعيلى مباراة الغد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وفاز الإسماعيلى فى وديته الأولى على فريق البدع بخماسية دون رد يوم الجمعة الماضي على ملعب استاد الدوحة الدولي.

قائمة الإسماعيلي في معسكر قطر

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد بيومي وعماد حمدي.

خط الوسط: محمد عبد السميع ومروان حمدي ومحمد حسن وعبد الرحمن الدح ونادر فرج وعلي الملواني والسيد ربيع ومحمد خطاري وعمرو القط وعبد الله محمد وحسن صابر وإبراهيم عبد العال ومحمود أوتاكا.

خط الهجوم: عبد الله السعيد وعبد الرحمن كتكوت ومحمد زيدان وموزيس وأحمد أيمن ومحمد إيهاب ومحمد بحيري وعمرو سعيد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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