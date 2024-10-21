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محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

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محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن طلبات الدولي المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي، في ظل دخول عامه الأخير في العقد الحالي.

محمد صلاح البالغ من العمر 32 عامًا يرتبط بعقد مع ليفربول، ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا اعتبارًا من شهر يناير المقبل.

شرط محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول 

وأكد محمد صلاح في وقت سابق، أن مسئولي ليفربول لم يتواصلوا معه بخصوص عقد جديد، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال للعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

ووفقا لشبكة فوتبول إنسايدر البريطانية، فإن محمد صلاح يريد توقيع عقد جديد يربطه بنادي ليفربول لمدة 3 مواسم إضافية حتى صيف 2027.

وأوضح التقرير أن ليفربول غير قلق من التقارير التي تشير إلى أن اللاعب قد اتفق بالفعل مع ناد سعودي، حيث يعتقدون أن الخيار الأول للهداف صلاح هو تمديد عقده الحالي مع النادي الإنجليزي.

وذكرت الشبكة أن ليفربول يعتقد أنه يمكنه التوصل لاتفاق من أجل إبرام عقد جديد مع نجمهم، الذي يطلب الاستمرار في الفريق حتى عامه الخامس والثلاثين.

ليفربول من جهته يرغب في تجديد عقد صلاح لمدة موسم أو إثنين على أقصى تقدير.

وسجل النجم المصري هدفًا وصنع آخر في انتصار ليفربول على فريقه السابق تشيلسي بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد على ملعب أنفيلد رود، في قمة منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي، ليسهم في حفاظ الريدز على صدارة جدول الترتيب.

ورفع قائد منتخب مصر رصيده من الأهداف إلى 7 هذا الموسم بمختلف المسابقات، إضافة لصناعة 6 أخرى في 11 مباراة، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي أرني سلوت.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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