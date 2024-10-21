الرياضة - 05:36 - وفاة شحتة الإسكندراني أسطورة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - أعلن نادي الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، وفاة نجمه السابق شحتة الإسكندراني، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نادي الاتحاد السكندري "يُنعى" الكابتن شحتة الإسكندرانى نجم الجيل الذهبي لزعيم الثغر ومنتخب مصر الأسبق".

وأضاف: "وداعـاً كابتن شحته الاسكندرانى "ملــــك النــص".. صلاة الجنازه غداً الثلاثاء 22 _10_2024 بجامع المواساة بعد صلاة الظهر والعزاء ليلاً بدار المناسبات بالمنارة".

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على نعي شحتة الإسكندراني نجم الاتحاد السكندري السابق، وقالت الوزارة في بيان رسمي: "تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة شحته الإسكندراني نجم منتخب مصر والاتحاد السكندري الأسبق بعد صراع مع المرض".