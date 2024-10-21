وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قائد الجيش اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمصنع مصر بني سويف للأسمنت - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

حقيقة إعلان يوفنتوس التعاقد مع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حقيقة إعلان يوفنتوس التعاقد مع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

حقيقة إعلان يوفنتوس التعاقد مع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - تعرض حساب نادي يوفنتوس الإيطالي في منصة "إكس" للاختراق، اليوم الإثنين، إذ ادعى المخترق انتقال النجم التركي أردا جولر، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، إلى السيدة العجوز.

واقعة اختراق حساب يوفنتوس 

ونشر القراصنة صورة لنجم ريال مدريد جولر في تغريدة جاء فيها: "مرحبًا بك في يوفنتوس، أردا جولر".

وأضافوا في البيان: "هل أنت مستعد لنصنع التاريخ معًا في هذه الرحلة الجديدة؟".

وذكر الصحفي الرياضي التركي "ياجيز سابونجو أوغلو" أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسرعان ما تبين أن الحساب تعرض للاختراق.

وبعد التغريدة التي أعلنت كذبًا انتقال جولر إلى يوفنتوس، غرد القراصنة أن "الأمر كان مجرد مزحة".

وانضم جولر لصفوف ريال مدريد قادما من فنربخشة التركي في صيف 2023.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 10 جولات، بفارق 3 نقاط عن برشلونة، متصدر جدول الترتيب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق