الرياضة - 05:15 - بعد توقف 9 سنوات.. دوري أبطال الخليج تعود إلى الظهور بنسخة جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:15 مساءً - تعود منافسات دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم إلى الواجهة مرة أخرى، بعد توقف دام نحو 9 سنوات كاملة حيث تنطلق النسخة الجديدة من البطولة بشكل رسمي غدا الثلاثاء بإقامة مباريات الجولة الأولى يومي 22 و23 أكتوبر الجاري.

وتقام البطولة التي ينظّمها اتحاد كأس الخليج العربي بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق.

وسيتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وستقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.

أربع مواجهات قوية في الجولة الأولى

وستشهد الجولة الأولى أربع مواجهات قوية في المجموعتين الأولى والثانية، وستكون ضربة البداية بلقاء نادي دهوك العراقي مع أهلي صنعاء اليمني غدا الثلاثاء على ملعب دهوك، بينما تقام المباراة الثانية في نفس المجموعة بين النصر الإماراتي وظفار العماني في ستاد آل مكتوم.

أما في المجموعة الثانية، يشهد يوم الأربعاء مواجهة مرتقبة بين العربي القطري والقادسية الكويتي على استاد الثمامة، وفي نفس اليوم، يستضيف الاتفاق السعودي نظيره الرفاع البحريني على ملعب نادي الاتفاق.

تعتبر هذه الجولة الافتتاحية ذات أهمية كبيرة للفرق الثمانية المشاركة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث، مما قد يسهم في تحديد ملامح مشوارهم في البطولة.

تسجيل 10 لاعبين أجانب في دوري أبطال الخليج

وسيكون من حق كل ناد مشارك في بطولة دوري أبطال الخليج للاندية تسجيل ما يصل إلى 10 لاعبين أجانب في قائمة كل مباراة، على أن يسمح بمشاركة ستة لاعبين فقط في التشكيلة الأساسية، ويمكن تغييرهم بلاعبين أجانب أثناء المباراة.

ستكون مباراة دهوك وأهلي صنعاء مواجهة صعبة، حيث يسعى الفريق العراقي لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما يعتمد أهلي صنعاء على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة لمفاجأة الخصم.

وفي اللقاء الآخر بين النصر الإماراتي وظفار العماني، ينتظر الجمهور مباراة تتسم بالندية، حيث يسعى النصر لتحقيق الفوز على أرضه، فيما يطمح ظفار لمقارعة منافسه بفضل مجموعة من اللاعبين الدوليين المميزين.

أما في المجموعة الثانية، مواجهة العربي القطري والقادسية الكويتي تعد إحدى أبرز المباريات، حيث يطمح العربي لتعويض خسارته الأخيرة في الدوري المحلي، معتمدا على خبرة لاعبيه والمحترفين الدوليين مثل ماركو فيراتي ويوسف المساكني ويزن النعيمات وعمر السومة، بينما يسعى القادسية لتأكيد حضوره القوي والمنافسة على اللقب بفضل عناصره الفاعلة.

ويسعى الاتفاق السعودي إلى استغلال قوته الهجومية وإحراز فوز على الرفاع البحريني الذي يتمتع بخبرة كبيرة ويضم لاعبين قادرين على مواجهة التحديات.

جوائز بطولة دوري أبطال الخليج

الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول "البطل" على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

وخصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مساهمة مالية للأندية المشاركة وغيرها من الجوائز المالية التحفيزية وفقا للائحة، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره 300 ألف دولار للأندية المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي 100 ألف دولار.

كما ستكون هناك مساهمة للسفر للعب خارج الأرض، حيث يمنح كل ناد مشارك مبلغا ماليا قدره ثلاثون ألف دولار في كل مباراة يلعب فيها خارج أرضه، بالإضافة إلى مكافأة الفوز في المباراة والتي تبلغ قيمتها ثلاثون ألف دولار في كل مباراة يحقق فيها الفوز.