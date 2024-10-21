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الرياضة - 04:54 - نهاية أزمة ثنائي الزمالك في الإمارات بعد دفع غرامة مالية ضخمة.. تفاصيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:54 - نهاية أزمة ثنائي الزمالك في الإمارات بعد دفع غرامة مالية ضخمة.. تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:54 - نهاية أزمة ثنائي الزمالك في الإمارات بعد دفع غرامة مالية ضخمة.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن إنتهاء أزمة ثنائي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وذلك عقب دخول الثنائي في أزمة مع أحد المنظمين في مواجهة بيراميدز بنصف النهائي أمس الأحد.

وكانت قد حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بينما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات، ليضرب القطبين موعدًا ناريًا في نهائي البطولة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر بالزمالك: غرامة مالية 600 ألف درهم على مصطفى شلبي ودونجا بعد واقعة مباراة بيراميدز».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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